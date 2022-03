Automobile : les immatriculations neuves toujours à la peine en février

Dans ce contexte, tous les constructeurs sont en difficulté, à l'exception notable de Tesla qui a enregistré un bond de ses immatriculations neuves de près de 205% ! Le spécialiste américain des véhicules électriques a l'habitude de livrer de grosses quantités tous les deux ou trois mois, ce qui explique ce saut vertigineux des livraisons. Pour le reste, tout le monde baisse à commencer par Stellantis : quasiment -20% avec 39.188 véhicules vendus, dont -14,14% pour la marque Citroën.



Le groupe Renault accuse une baisse de 11,54% avec 25.100 immatriculations neuves. Les constructeurs étrangers ne sont pas épargnés : Volkswagen affiche un recul de 12,62% (14.420 véhicules), Daimler (qui possède les marques Mercedes et Smart) de près de 18% avec 3.343 unités. Toyota et Nissan font pire encore avec des baisses de respectivement 20% et 29%.