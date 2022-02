Automobile : nouveau mois de janvier exécrable en France

Citroën, qui appartient à Stellantis le même groupe que Peugeot, est en troisième position avec 10.601 véhicules. Tous les constructeurs affichent des progressions négatives d'une année sur l'autre, à l'exception de Hyundai, de Kia et de Mini, dans des volumes réduits : -21,5% pour Peugeot, -17% pour Renault, -13,9% pour Citroën, -34,5% pour Dacia…



Sur le marché européen, on relève que pour la première fois, les ventes de voitures neuves à motorisation hybride ont égalé celles des voitures diesel durant l'année 2021 : +60,9% pour les hybrides non rechargeables (1,9 million d'unités vendues), soit 19,6% de part de marché, une égalité parfaite avec les diesel dont les ventes se sont effondrées. L'hybride rechargeable a progressé de plus de 70% et détient 8,9% du marché.