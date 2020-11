Automobile : nouvelle baisse du marché européen en octobre

Le mois dernier, il s'est vendu 953.615 véhicules neufs en Europe. Cela représente un recul significatif de 7,8 % par rapport au mois d'octobre 2019, durant lequel les constructeurs automobiles avaient écoulé plus d'un million d'immatriculations neuves. Le marché européen revient en fait à ses niveaux d'il y a deux ans. C'est une déception après le rebond enregistré en septembre, et qui confirme la santé très fragile d'un marché très sensible aux variations de la crise sanitaire. De nombreux pays européens ont annoncé un reconfinement partiel ou total en octobre, avec à la clé des mesures de restriction des déplacements et des fermetures de commerces non essentiels (dont les concessionnaires).



Les principaux marchés du vieux continent sont en chute, à commencer par la France qui baisse de 9,5 %, davantage que la moyenne européenne. C'est encore plus spectaculaire en Espagne avec un recul de 21 %, en Pologne (-14,6 %) et même en Belgique (-9,4 %). L'Allemagne et l'Italie parviennent à tirer leur épingle du jeu avec une baisse de respectivement -3,6 % et - 0,2 % : dans ces deux pays, les concessionnaires sont restés ouverts en octobre.