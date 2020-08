Automobile : rebond des immatriculations neuves en juillet

Le mois dernier, il s'est immatriculé 3,92% de voitures neuves en plus par rapport à juillet 2019, et ce malgré un jour ouvré de moins. Le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) a enregistré 178.981 immatriculations neuves. Enfin une bonne nouvelle pour l'industrie française, toujours secouée par la perte historique essuyée par Renault au premier semestre qui s'est élevée à 7,3 milliards d'euros. D'ailleurs, c'est le groupe au losange qui a tiré son épingle du jeu au mois de juillet avec une hausse de 33% de ses immatriculations, contre un recul de 5% pour PSA.



Les marques Renault et Dacia ont bénéficié d'un rebond important : respectivement +41% et +15%. En ce qui concerne le groupe PSA, la marque Peugeot a enregistré une progression de ses immatriculations de 6%, mais les autres marques de l'ensemble sont en baisse plus ou moins prononcée : -20% pour Citroën, -16% pour DS et -12% pour Opel. Fiat Chrysler, futur partenaire avec qui PSA va fusionner, a également subi une chute de ses immatriculations de 15% le mois dernier.