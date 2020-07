Automobile : reprise du marché français en juin

Ce n'est pas encore une reprise franche et massive, mais le marché automobile français est peut-être sorti du long tunnel du coronavirus. Selon les chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), il s'est immatriculé 233.818 véhicules neufs au mois de juin. Cela représente une progression de 1,2% par rapport à juin 2019. Il s'agit néanmoins de nuancer : on compte en effet deux jours ouvrés supplémentaires en juin 2020. Corrigé des variations calendaires, le marché serait en baisse légère. Et puis cette progression modeste ne fera pas grand chose pour améliorer le bilan depuis le début d'année : 715.802 voitures neuves, soit une chute brutale de 38,6%.



Les mois précédents ont été marqués par les mesures de confinement et de restriction des déplacements. La conséquence ne s'est pas fait attendre : le volume des immatriculations neuves a littéralement plongé (72% en mars, 88,8% en avril, 50,3% en mai). La croissance enregistrée en juin confirme le retour à l'activité des constructeurs automobiles et des concessionnaires, qui ont rouvert leurs usines et leurs magasins, tandis que les automobilistes profitent des mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir les ventes. Notamment la prime à la conversion pour l'achat d'un nouveau véhicule, et le renforcement du bonus écologique pour l'achat d'une voiture propre.