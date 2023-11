Automobile : trou d'air pour les voitures électriques en octobre

Globalement, le marché automobile de l'Union européenne a montré des signes de reprise avec 855.484 voitures particulières neuves immatriculées, soit une augmentation de 14,6% sur un an. Sur les dix premiers mois de l'année, la croissance a été substantielle, avec une augmentation de 16,7% et un total de près de neuf millions d'unités. Ces chiffres restent cependant inférieurs aux volumes d'avant la pandémie de Covid-19, qui avait perturbé les chaînes d'approvisionnement, notamment pour les puces électroniques.



Les grands marchés nationaux, tels que l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, ont été les moteurs de cette tendance positive, avec des hausses respectives de 13,5%, 16,5%, 20,4% et 18,5%. Ces données reflètent une résilience et une adaptation du marché européen dans un contexte post-pandémique complexe. Le groupe Volkswagen a renforcé sa position de leader en Europe, avec une part de marché de 26,1% et une hausse de 20,5% des immatriculations par rapport aux dix premiers mois de 2022. Son rival, le groupe franco-italo-américain Stellantis, a connu une légère baisse, passant à 18,4% de part de marché. Le groupe Renault a continué sa progression avec une part de marché de 10,9%, en hausse de 21,2% sur un an.