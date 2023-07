Autorité de la concurrence : moins de sanctions en 2022, mais un impact toujours fort

L'an dernier, l'Autorité de la concurrence a infligé des amendes totalisant 467,9 millions d'euros, une somme inférieure de près de moitié aux 873,7 millions d'euros de 2021. Ces chiffres marquent également un recul par rapport à la moyenne des dix dernières années qui se situe à 712,4 millions d'euros. Au total, l'autorité a infligé 13 amendes en 2022, six pour des abus de position dominante et cinq pour des ententes illégales.



Selon Benoît Coeuré, le président de l'Autorité de la concurrence, cette baisse est en partie due à l'effet de « rattrapage post-covid » de 2021, ainsi qu'à la sanction exceptionnelle infligée à Apple en 2020. Cependant, malgré cette réduction des sanctions, l'Autorité estime qu'elle a contribué à hauteur de 20,1 milliards d'euros à l'économie française entre 2011 et 2022. Ce chiffre inclut non seulement les amendes infligées, mais également les surcoûts évités grâce à son action contre les abus des entreprises. « Lorsque le contribuable met un euro dans l'Autorité de la concurrence, on lui rend 20 euros », a souligné Benoît Coeuré.