Autorité de la concurrence : une amende de 125 millions d'euros pour Essilor Luxottica

Essilor Luxottica a également appliqué des « mesures de rétorsion » aux opticiens qui ne se pliaient pas aux règles. Les contrats indiquaient aussi qu'il était interdit aux distributeurs de vendre sur Internet des lunettes de soleil et des montures pour lunettes de vue. Cette dernière infraction a toutefois été considérée comme moins importante par l'Autorité.



Plusieurs marques de lunettes ont été concernées par ces méthodes anti-concurrentielles : Chanel, Ray‑Ban, Oakley, Prada, Burberry, Bulgari, Dolce & Gabanna, Armani, etc. Et de nombreux réseaux d'opticiens ont été affectés par ces pratiques, dont certaines très connues comme Alain Afflelou, Krys ou encore Optical Center. Si LVMH et Chanel s'en sortent bien, l'amende infligée à Essilor Luxottica fera plus de mal.