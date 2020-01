Aux Émirats arabes unis, le savoir comme nouveau pilier de l’économie

Cinquante ans après sa naissance, le concept d’économie de la connaissance apparaît aux Émirats arabes unis comme le stade ultime de la diversification économique. Pour assurer la durabilité du développement, les revenus tirés du pétrole doivent être réalloués dans des secteurs plus durables. En investissant dans la culture, l’enseignement, la recherche et le numérique, les autorités émiriennes cherchent ainsi à transformer leur économie, jusqu’alors rentière, en une économie postindustrielle, plus durable et moins volatile.



Véritable outil de « marketing politique », l’économie de la connaissance sert aussi l’image et la réputation des Émirats arabes unis, critiqués pour leur opulence. Une stratégie de plus en plus suivie par les autres États du Golfe, en proie aux mêmes défis économiques et politiques. En Arabie saoudite, cette politique porte un nom : « Vision 2030 ». Mis en place en 2016 par le gouvernement saoudien, ce plan de développement s’inspire directement de la réussite économique des Émirats arabes unis, en particulier de Dubaï. Fin octobre, Riyad a ainsi annoncé son intention d’autoriser les universités étrangères à ouvrir des antennes dans le royaume. La course à l’attractivité est lancée.



*Peter F. Drucker, The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society, New York, Harper & Row, 1969.