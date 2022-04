Aux États-Unis, création du premier syndicat chez Amazon

ALU n'en a pas terminé : un autre vote, qui sera organisé fin avril, vise à installer le syndicat dans un centre de tri basé juste à côté de l'entrepôt. Avec de bonnes chances de l'emporter là aussi. En revanche, les résultats sont beaucoup plus incertains dans un entrepôt en Alabama, où un second vote donne pour le moment le « non » gagnant. Mais il reste des bulletins « disputés » qui décideront de l'issue du vote.



Ces votes pourraient faire tâche d'huile un peu partout aux États-Unis, où les syndicats sont en nette perte de vitesse depuis plusieurs années. Mais l'intérêt de la syndicalisation a rebondi au sein de grands groupes comme Amazon donc, mais aussi chez Starbucks et ailleurs.