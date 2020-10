Aux États-Unis, les parcs d'attraction Disney vont supprimer 28.000 emplois

L'entreprise a multiplié les efforts pour éviter de supprimer des emplois : « Nous avons réduit les dépenses, suspendu des projets importants, mis au chômage technique les comédiens et rendu nos opérations plus efficaces, mais nous ne pouvons pas garder tous nos employés en ouvrant avec des capacités aussi limitées », a expliqué le dirigeant.



Pour ce qui concerne Disneyland Paris, on rappelle que cette coupe claire ne concerne que les États-Unis. « Ici, à Disneyland Paris, nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre de mesures pour gagner en efficacité et gérer au mieux nos coûts », a indiqué la présidente d'Euro Disney Natacha Rafalski. Horaires adaptés, protocole sanitaire renforcé, recours au chômage partiel, tout est mis en œuvre pour éviter les suppressions de postes en France.