Avant les JO, l'urgence des recrutements dans l’hôtellerie-restauration

Le secteur souffre d'un « problème structurel » selon le chef d'entreprise, qui dépasse le cadre conjoncturel des Jeux Olympiques. La tendance à l'autoentrepreneuriat, privilégiée par de nombreux professionnels pour une plus grande flexibilité et autonomie financière, témoigne d'un malaise plus large quant aux conditions de travail et de vie offertes par les contrats traditionnels. Cette situation illustre un désalignement entre les attentes des travailleurs modernes et les offres d'emploi traditionnelles, ce qui conduit à un déficit persistant de main-d'œuvre dans un secteur pourtant vital pour l'accueil des grands événements.



La crise de recrutement dans l'hôtellerie-restauration interpelle sur la nécessité de repenser le modèle économique et social du secteur. L'urgence imposée par les Jeux Olympiques pourrait servir de catalyseur pour engager des réformes de fond, pour non seulement améliorer les conditions de travail et d'emploi mais aussi pour rendre les carrières dans ce secteur plus attractives et pérennes.



La mise en lumière de ces problèmes à l'occasion d'un événement d'envergure internationale comme les Jeux Olympiques offre une opportunité unique de dialogue entre les acteurs du secteur, les autorités publiques et les travailleurs, pour trouver des solutions concertées.