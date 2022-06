Avec Gorillas, Jean-Charles Naouri renforce Casino dans le quick commerce

Début novembre 2021, le groupe de Jean-Charles Naouri annonçait la signature d’un accord stratégique avec l’entreprise allemande. Présenté comme un partenariat majeur sur le marché du quick commerce en France, cet accord concerne une vingtaine de « dark stores » répartis dans 5 villes de France, qui permettent selon le patron de l’enseigne « d'offrir le meilleur des produits et services de Monoprix et Franprix en 10 minutes à nos clients ». A l’occasion de cet accord, le groupe Casino avait également pris une participation minoritaire au sein de Gorillas.Dans un nouvel entretien accordé aux Echos en janvier 2022, Jean-Charles Naouri décrivait la livraison à domicile comme une innovation « produisant de l’efficience », et soulignait l’ambition du groupe Casino d’approfondir cet axe de croissance. Le renforcement du partenariat annoncé le 16 juin 2022 devrait donc permettre à Frichti (une enseigne appartenant à Gorillas) d’avoir désormais accès aux produits de marque nationale ainsi qu’aux produits de marque Monoprix, cette enseigne du groupe Casino étant déjà bien positionnée sur la livraison à domicile dans les grandes villes.