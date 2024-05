Avec Santander, Renault veut s'imposer dans le leasing automobile

Renault envisage de tripler sa flotte de véhicules en leasing, passant de 350.000 à 1 million d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société prévoit d'étendre sa présence géographique, actuellement limitée à douze pays, et d'intensifier ses efforts dans les marchés déjà couverts. La collaboration avec Santander fournira les ressources financières nécessaires pour soutenir cette expansion, tout en permettant à Renault de conserver des fonds pour d’autres investissements stratégiques.



Le leasing automobile exige des investissements massifs. Bertrand de la Villeon, spécialiste chez Eurogroup, explique : « Lorsqu'une [banque] captive [comme Mobilize] fait du leasing, elle commence par acheter le véhicule. La rentabilité de l'activité est bonne, mais elle suppose d'immobiliser beaucoup d'argent, au moment où la révolution de l'électrique et du logiciel nécessite énormément d'investissements. » Ainsi, l’alliance avec Santander est cruciale pour Renault. Elle permet de partager les risques financiers tout en bénéficiant de la solidité bancaire de Santander pour soutenir la croissance future.



La coentreprise entre Renault et Santander est une initiative stratégique visant à dominer le marché européen du leasing automobile. En combinant les ressources financières de Santander avec l’expertise et le réseau de Renault, cette collaboration a le potentiel de redéfinir les normes du secteur. Les investissements nécessaires sont colossaux, mais les bénéfices attendus le sont tout autant.