Avec StancerPay, le groupe Iliad se lance dans le paiement pour les commerçants et les artisans

Iliad a créé la surprise avec StancerPay. Il ne s'agit pas d'une offre destinée aux particuliers, mais aux entreprises, dans un domaine bien spécifique, celui du paiement. En l'occurrence, la maison-mère de l'opérateur Free Mobile vise les commerçants et les indépendants désireux de réaliser des économies sur les frais versés lors des paiements. Une solution d'abord créée pour les propres besoins d'Iliad.



« Chez Iliad, on en avait marre de payer des frais exorbitants pour pouvoir encaisser nos abonnés », explique Xavier Niel, fondateur d'Iliad. En 2018, le groupe développe donc en interne sa propre solution de paiements baptisée Stancer. Une filiale « créée pour nous », ajoute le dirigeant. « Et aujourd'hui, après l'avoir testée et peaufinée pendant plusieurs années, nous voulons simplifier la vie d'autres professionnels ».