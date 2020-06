Avec l’intégration de CDC Arkhinéo, Docaposte crée un leader français de l’archivage numérique

Bulletins de salaires, contrats ou encore factures : les documents officiels en version papier sont-ils en voie de dématérialisation accélérée ? Un processus commencé il y a près de 20 ans mais qui n’a pu se développer qu’avec l’arrivée de nouveaux solutions technologiques garantissant la conservation intègre et à long terme des documents numériques à valeur probatoire. Cet enjeu de protection des données, CDC Arkhinéo, filiale de la Caisse des Dépôts, en a fait sa spécialité. L’entreprise fondée en 2001, qui est aujourd’hui le prestataire de confiance le plus certifié en France, vient d’être intégrée à Docaposte, donnant ainsi naissance au champion tricolore de l’archivage numérique. Une opération qui illustre par ailleurs le rapprochement officialisé en début d’année entre La Poste et la Caisse des Dépôts.L’accord conclu entre CDC Arkhinéo et Docaposte donnera naissance à une nouvelle business unit au sein de la filiale numérique de La Poste, représentant déjà plus de 10 milliards de documents archivés, 200 collaborateurs et un chiffre d’affaires avoisinant les 40 millions d’euros. « Cette acquisition nous permet de proposer au marché les meilleurs savoir-faire et offres en matière d’archivage numérique », se réjouit Olivier Vallet, Président Directeur Général de Docaposte.Avec ses serveurs basés en France, la nouvelle entité née de cette acquisition proposera une offre d’hébergement souverain et un service complet depuis la numérisation jusqu’à la conservation des données à long terme pour ses clients professionnels, des entreprises, des collectivités et des prestataires de services numériques. « Unir les compétences et le savoir-faire des équipes de CDC Arkhinéo à celles de Docaposte, c’est l’opportunité d’offrir aux acteurs de la digitalisation des solutions enrichies tant sur le plan fonctionnel que sur le plan de la sécurité », résume Charles du Boullay, Président de CDC Arkhinéo, qui prendra la direction de la nouvelle entité.Avec cette opération, Docaposte se renforce comme l’un des acteurs majeurs de la transformation numérique des entreprises, de l’Etat et des collectivités territoriales. Celle-ci fait suite en particulier à l’acquisition de l’entreprise de services numériques spécialisée dans les métiers de la finance, de la banque et de l’assurance Softeam Group en décembre dernier, qui a permis à la filiale numérique de La Poste d’atteindre les 6 400 collaborateurs et les 700 millions d’euros de chiffre d’affaires.Pour La Poste, le rapprochement de Docaposte et de CDC Arkhinéo s’inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe de Philippe Wahl de se positionner comme un tiers de confiance numérique. Une manière pour l’opérateur postal de faire évoluer son statut de tiers de confiance historique en s’adaptant aux nouveaux enjeux de la digitalisation de la société.