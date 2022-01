Avec la Switch, Nintendo caracole en tête des ventes en France

Lancée en mars 2017, la Switch de Nintendo fait un véritable carton partout dans le monde. Le constructeur japonais en a écoulé 6,3 millions d'unités rien qu'en France depuis le lancement de l'appareil hybride, avec lequel on peut jouer sur un téléviseur mais aussi l'emporter avec soi. Ce volume signifie que la console est présente dans un foyer français sur cinq ! Et le succès ne s'est pas démenti l'an dernier, avec 1,3 million d'unités vendues dans l'Hexagone.



Une réussite spectaculaire pour une console arrivée à mi-parcours de sa carrière, alors que Microsoft et Sony proposent leurs dernières consoles nouvelle génération très puissantes. Une console sur deux vendues en France est une Switch, ce qui souligne la puissance de Nintendo et de ses fameuses franchises (Mario, Zelda…) sur le marché français. Le chiffre de l'an dernier est d'autant plus étonnant que le constructeur a raté des ventes à Noël en raison de la pénurie de composants.