Avec le moteur de recherche Qwant, le fondateur d'OVHcloud veut créer un champion européen du web

Synfonium est d'abord une structure détenue à 75% par Octave et Miroslaw Klaba, et à 25% par la Caisse des Dépôts qui est l'actionnaire majoritaire de Qwant. La plateforme proposera donc le moteur de recherche, mais aussi des services de Shadow dont le PC dans le cloud et l'application de stockage en ligne. À terme, Synfonium ajoutera des services provenant de développements internes, d’acquisitions supplémentaires et de partenariats avec d'autres entreprises.



L'idée, c'est de créer un champion européen des services en ligne. « Nous pensons que l'Europe dispose d'un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d'une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée », explique Octave Klaba. L'intégration à venir au sein de Synfonium ravit Qwant pour lequel une nouvelle page va s'écrire.