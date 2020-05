Aviation : les prix des billets pourraient augmenter de 50%

Dans quelles conditions les compagnies aériennes pourront-elles reprendre leur activité ? La question se pose alors que la sortie du confinement exige le maintien de plusieurs mesures strictes de distanciation sociale. Des règles difficiles, voire impossible à appliquer dans des espaces très exigus comme les avions.. « Dans l'état actuel, on ne sait pas faire voler des avions remplis seulement au deux tiers en étant profitable », explique-t-il devant les caméras de BFMTV . « Soit l'avion peut voler et on gagne un tout petit peu d'argent sur le vol, soit il ne peut pas voler… ».Dans des conditions de déconfinement nécessitant la neutralisation du siège central, le billet devrait augmenter d'au « minimum 50%, ce n'est pas rien », souligne-t-il. De telles augmentations pourraient condamner une grande partie du secteur aérien. Or, cela fait 30 ans qu'il se bat pour être « ouvert au plus grand nombre et pour ne pas être réservé à quelques privilégiés ». Les résultats de cette démocratisation du transport aérien sont là : des prix en baisse constante, des destinations plus nombreuses et davantage de voyageurs.