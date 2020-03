Avions vides : l'Union européenne va assouplir les règles des créneaux horaires

Actuellement, les transporteurs doivent utiliser au moins 80% des créneaux horaires attribués dans les aéroports. Si ce n'est pas le cas, ils risquent de perdre ces précieux créneaux, qui doivent donc être occupés avec ou sans passagers. Or, l'épidémie de coronavirus a fortement réduit les taux de remplissage dans les avions.



Ursula von der Leyen a néanmoins indiqué que cette mesure d'assouplissement serait « temporaire » : « Cela soulagera la pression sur l'industrie aérienne et en particulier sur les plus petites compagnies », sans oublier que cela fera baisser les émissions de gaz à effet de serre. La législation doit cependant être approuvée et adoptée par le parlement européen puis par les États membres de l'UE.