BCE : l'inflation pourrait refluer au second semestre

Dans la zone euro, l'inflation a atteint 7,4% au mois de mars, très largement au-dessus de l'objectif des 2% que s'est fixé la Banque centrale normalement en charge de la stabilité des prix. Il y a également la question de l'arrêt des approvisionnements russes en gaz qui se pose de manière de plus en plus insistante : l'inflation prévue pour 2022 pourrait être plus élevée si cette mesure était prise.



Si l'Union européenne décidait de sanctionner la Russie de la sorte, l'inflation pourrait alors s'établir à 7,2% cette année ! La BCE compte désormais porter son effort sur les effets de la hausse des prix sur les salaires, car jusqu'à présent, « nous n'avons pas vu une telle dynamique salariale » par rapport à la flambée des prix.