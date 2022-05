BCE : les taux négatifs, c'est bientôt fini

Les taux appliqués par la Banque centrale sont négatifs depuis 2014, un moyen de forcer les établissements bancaires en Europe à prêter aux entreprises et aux particuliers. Actuellement à -0,5%, ces taux vont donc remonter en territoire positif. Il s'agit pour la BCE de revenir à une politique monétaire normalisée après plusieurs années de stimulation de l'économie.



Et la hausse des taux est loin d'être terminée, puisque plusieurs augmentations sont prévues tout le long du second semestre. Cette annonce de Christine Lagarde a eu pour effet de raffermir l'euro face au dollars, après plusieurs mois de glissades qui ont quasiment abouti à l'égalité des taux de change entre les deux devises.