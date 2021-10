BNP Paribas lance un abonnement pour les clients les plus aisés

Branle-bas de combat dans le secteur bancaire, et en particulier dans celui de la banque de détail qui cherche à augmenter sa rentabilité. Dans un monde où les taux sont très bas, les marges sont en effet mises à rude épreuve et il est difficile d'augmenter démesurément les frais bancaires. C'est pourquoi la dernière initiative de BNP Paribas va être surveillée : la banque lance en effet une offre d'abonnement à un conseiller attitré, pour 12 euros par mois.



Cette formule, baptisée « Affinité », se destine aux clients les plus aisés qui représentent 20% de la clientèle de BNP Paribas. Les abonnés pourront obtenir du conseil personnalisé par un conseiller unique. La banque explique que ce dernier recevra une formation spécifique pour la gestion de l'épargne, un projet immobilier ou encore pour organiser une transaction. Et pour les clients qui ne peuvent se permettre ce nouvel abonnement, BNP Paribas propose l'offre « Proximité ».