BP va supprimer 10.000 emplois dans le monde

Les difficultés de BP remontent avant la crise du coronavirus. La baisse importante des cours du pétrole a eu un impact sévère sur les résultats (les cours sont dans un cycle haussier actuellement). C'est la raison pour laquelle, dès le mois de février, le groupe avait annoncé son intention de se restructurer, l'ambition étant de réduire la dépendance aux énergies fossiles.



Mais en attendant, le pétrole demeure le cœur de l'activité de BP. Malgré la remontée des cours du brut, la situation économique mondiale demeure très incertaine. La reprise des économies est encore lente et progressive, la consommation des industries et des pays est encore loin d'être revenue à son niveau d'avant la pandémie. Et puis les législations en faveur des énergies propres vont se multiplier pour tenter de réduire l'empreinte carbone issue de la consommation du pétrole.