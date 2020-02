Baisse de la production d’électricité et meilleur bilan carbone en 2019

RTE, le Réseau de Transport d’Électricité qui gère le réseau public du transport de l’électricité en France métropolitaine, a publié son bilan annuel. En 2019, l’Hexagone a produit moins d’électricité pour plusieurs raisons, tout d’abord grâce aux mesures d’efficacité énergétique… mais aussi le repli inattendu de la croissance (-0,1%) dû notamment au mouvement de grève contre la réforme des retraites. Dans le détail, la production totale s’est établi à 535,7 TWh, un volume en baisse de 2% d’une année sur l’autre.



Il s’agit du niveau de production électrique le plus bas depuis dix ans. La consommation totale d’électricité s’établit à 437 TWh (-0,5%), son niveau le plus bas en dix ans. La production nucléaire d’EDF a été en recul de 3,5% à cause d’une disponibilité du parc réduite. La production à partir de charbon a connu une baisse très importante de 71,9%. Enfin, la production hydraulique a baissé de 12,1% en raison des conditions météorologiques.