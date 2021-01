Baisse des défaillances d'entreprises en trompe l'œil

Par ailleurs, la Banque de France relève que la baisse enregistrée en novembre est aussi la conséquence du fonctionnement au ralenti des juridictions commerciales. Les évolutions réglementaires ont également suspendues les déclarations de cessations de paiement : « Ces dispositions temporaires ont potentiellement produit leurs effets jusqu'au 10 octobre 2020 compte tenu du délai légal de 45 jours pour la déclaration de l'état de cessation de paiements », explique l'institution.



La Banque de France le martèle : « le relativement faible nombre de défaillances tient aux mesures gouvernementales de soutien aux entreprises en difficulté qui apportent des aides de trésorerie ou permettent aux entreprises de réduire ou retarder le paiement de certaines charges, et donc le risque de faire défaut sur ces paiements ». La situation devrait évoluer dans les prochains mois, avec la levée progressive des dispositifs de soutien aux entreprises. On s'attend ainsi à de nombreuses faillites et à un chômage en forte hausse.