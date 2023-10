Baisse des péages ferroviaires, un levier pour la croissance du secteur

Une étude récente réalisée pour l'Association Française du Rail (AFRA) souligne les bénéfices potentiels d'une réduction des péages des lignes à grande vitesse en France. L'étude, effectuée par le cabinet SIA Partners, montre que cette mesure pourrait entraîner une réduction du coût moyen du billet, une augmentation du trafic voyageurs et des marges des transporteurs, tout en conservant les revenus totaux du gestionnaire d'infrastructure.



Le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse en France repose principalement sur les péages, les droits de circulation payés à SNCF Réseau. Ces péages sont les plus élevés d'Europe, après ceux de la Belgique. Contrairement à la France, la plupart des autres systèmes ferroviaires européens sont directement financés par les gouvernements. Ces péages élevés, souvent critiqués tant par les concurrents de la SNCF que par les élus et l'Autorité de régulation des transports (ART), entravent l'utilisation « efficace et optimale » du réseau français.