Baisse des prix des carburants à la pompe

Des prix certes en baisse, mais qui ne compensent pas leur hausse enregistrée ces dernières semaines sous le coup de la progression des cours du pétrole. Malgré la hausse de ces dernières semaines, et la petite baisse enregistrée ces derniers jours, les prix à la pompe sont toujours loin d'égaler les niveaux enregistrés il y a un an. En juillet 2019, le litre de gazole était facturé 1,42 euro, tandis que celui du SP95-E10 revenait à 1,50 euro…



Les prix des carburants à la pompe varient en fonction de plusieurs critères : le niveau des stocks de produits pétroliers, le taux de change entre l'euro et le dollar, la demande bien sûr, et aussi les taxes qui demeurent très importantes en France. La baisse peut-elle se poursuivre ? Cela reste bien sûr à voir, mais malgré le recul de la semaine dernière, la tendance est plutôt orientée à la hausse.