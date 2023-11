Baisse des prix immobiliers historique dans les grandes villes françaises

Selon le baromètre national des prix de l’immobilier de Meilleurs Agents, publié le 3 novembre, les prix à Paris ont connu une baisse de 0,7% sur le mois d'octobre, ce qui n'avait pas été observé depuis la crise immobilière de 2009. Cette diminution s’inscrit dans un contexte plus large où les prix ont baissé en moyenne de 1,9% sur un an dans les dix plus grandes villes de France. À Paris, le prix au mètre carré a chuté de 5,6% en un an, s'établissant en moyenne à 9.733 euros au 1er novembre. Ces chiffres sont corroborés par la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), qui signalait un recul annuel des prix de 5,2% dans la capitale française.



Ce phénomène n'est pas circonscrit à Paris. En effet, huit des onze plus grandes villes françaises ont aussi vu leurs prix immobiliers diminuer. Nantes est en tête de cette baisse avec -0,8% en novembre, suivie par Lyon, Marseille, Strasbourg et Rennes avec des baisses allant jusqu'à -0,5%. Ces ajustements sont interprétés comme une réaction du marché à la baisse de la demande, elle-même induite par l'augmentation des taux d'intérêt.