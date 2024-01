Baisse des prix pour l'électricité, mais facture en hausse

Malgré une réduction notable des prix de l'électricité sur les marchés de gros, les consommateurs français s'apprêtent à faire face à une augmentation de leur facture énergétique. La Commission de régulation de l'énergie (CRE), sous la direction de l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon, a observé une baisse de 0,35 % des tarifs réglementés hors taxe, avec une hausse marginale de 0,01 % pour les ménages et une baisse de 3,67 % pour les professionnels. Cette baisse des prix de marché, résultant notamment de l'augmentation de l'offre d'énergie (gaz, électricité éolienne) et du retour de réacteurs d'EDF, contraste avec la hausse prévue des factures.



Le gouvernement envisage de réintroduire progressivement les taxes, suspendues depuis trois ans en raison du bouclier tarifaire mis en place pendant la guerre en Ukraine. Cette réintroduction, incluant la TVA et la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (TICFE), devrait engendrer une augmentation significative des tarifs pour les particuliers et les professionnels. La CRE, dans son rôle consultatif, a proposé des augmentations correspondant à une réintroduction partielle de la TICFE, anticipant ainsi une hausse de 10 % pour les particuliers et de 6,20 % pour les professionnels.