Baisse du chômage en trompe l'œil au dernier trimestre

La disponibilité et la recherche ont été « plus ou moins » affectés par les limitations de circulation des personnes et par la perception que ces dernières avaient des possibilités offertes sur le marché du travail en cette période de crise sanitaire, selon l'institution. Le taux d'emploi, en hausse de 0,6 point, explique aussi en partie ce recul du taux de chômage, mais c'est à relativiser là aussi en raison du repli des heures travaillées par emploi.



Le taux d'activité a baissé de 0,9 point pour la catégorie des 15-24 ans, ce qui est le signe d'un renoncement à chercher du travail, ou de la poursuite des études. Globalement, ce taux recule de 0,2 point sur le trimestre, et de 0,4 point sur un an. Par ailleurs, toutes les catégories d'âge sont concernées par la baisse du chômage : -3,6 points pour les 15-24 ans, -1 point pour les 25-49 ans, -0,4 point pour les 50 ans et plus.