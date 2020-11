Baisse du chômage en trompe l'œil pour le mois d'octobre

En octobre, Pôle Emploi a comptabilisé 1,6% de chômeurs de catégorie A (n'ayant exercé aucune activité) en moins par rapport au mois de septembre. Cela représente 60.100 inscrits en moins d'un mois sur l'autre. Toutes les catégories d'âge bénéficient de cette bonne santé apparente du marché de l'emploi : -2,4% pour les moins de 25 ans (12.700 inscrits en moins), -1,8% pour les 25-49 ans (-40.700), -0,7% pour les 50 ans et plus (-6.800). À première vue, c'est donc une bonne nouvelle et elle est bienvenue dans un contexte de crise sanitaire doublée d'une crise économique, toutes deux très virulentes. Mais gare : les chiffres sont parfois trompeurs.



Car à l'instar des mois précédents, ce recul du nombre de chômeurs en catégorie A s'explique en grande partie par le transvasement des inscrits vers les catégories B (ayant exercé une activité d'un maximum de 78 heures) et C (ayant exercé une activité de plus de 78 heures). Cela signifie que le marché du travail est encore loin d'avoir retrouvé sa vigueur d'avant la crise sanitaire.