Baisse du moral des ménages en août

Le variant Delta fait grimper les cas de contamination, et baisser le moral des ménages. Dans son étude mensuelle sur la confiance des Français, l'Insee annonce un recul sous la moyenne de longue période (100) pour le mois d'août, avec un indice qui s'établit à 99. En juillet, ce même indicateur était sur 100, mais la descente a été entamée dès le mois de juin où il affichait 102. Dans le détail, le tableau est plus nuancé.



La catégorie qui fait principalement plonger le moral des ménages, c'est la perspective d'évolution du niveau de vie en France sur les douze prochains mois : la part des Français qui considèrent que ce niveau va s’améliorer est en nette baisse pour le deuxième mois consécutif. Le solde perd 9 points et repasse sous la moyenne de longue période. On pourra se consoler avec la part des ménages qui considèrent que ce niveau s'est amélioré durant les douze derniers mois, qui est en hausse de 1 point même s'il est toujours en dessous de sa moyenne.