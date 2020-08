Baisse importante des dividendes au deuxième trimestre

Dans le monde, les entreprises ont versé 22% de dividendes en moins à leurs actionnaires, selon le rapport trimestriel du cabinet de gestion Janus Henderson Investors, qui précise même que la moitié des entreprises ont tout simplement supprimé les dividendes au deuxième trimestre. Cette baisse de 22% est « aisément » la plus lourde chute trimestrielle depuis la crise financière mondiale de 2008/2009. Les chiffres sont éloquents : le montant total des dividendes s'est établi à 382,2 milliards de dollars durant les mois d'avril, mai et juin. C'est 108,1 milliards de moins que le premier trimestre.



Et pour les actionnaires, 2020 s'annonce comme étant la « pire année » depuis la crise des subprimes, selon le gestionnaire d'actifs. Globalement, c'est l'épidémie de coronavirus qui est la cause de ce recul significatif. L'activité de l'ensemble des entreprises cotées en Bourse a été touchée, à l'exception d'une poignée dans le secteur numérique et du commerce en ligne. Ce sont les sociétés des secteurs économiques les plus touchés par la crise sanitaire qui ont versé le moins de dividendes : finance, consommation cyclique en particulier.