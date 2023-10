Baisse inédite de la production de nouveaux crédits immobiliers en France

Le montant des crédits immobiliers produits s'établit précisément à 9,9 milliards d'euros. Cette baisse contraste fortement avec des périodes où les montants mensuels des nouveaux crédits ont dépassé les 20 milliards d'euros, notamment en octobre 2020, mai, juin et juillet 2021, ainsi qu'en avril et mai 2022. La Banque de France note que le taux d'intérêt moyen des nouveaux crédits à l'habitat a été multiplié par 3,5 en 18 mois. Selon une première estimation, le taux d'intérêt attendu en septembre serait de 3,81% hors frais et assurance pour les nouveaux prêts hors renégociations.



Cette hausse des taux d'intérêt s'explique principalement par les mesures prises par les banques centrales dans le but de contrer l'inflation. Les coûts accrus pour les banques sont répercutés sur les clients, impactant à la fois la rentabilité pour les banques et l'accessibilité pour les emprunteurs. De fait, les établissements bancaires se montrent moins actifs sur ce marché, ce qui engendre également une réduction du nombre de transactions.