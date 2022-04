Baisse sensible des ventes de biens immobiliers au premier trimestre

3 Français sur 10 préfèrent attendre avant d'acheter, afin d'avoir plus de visibilité sur le contexte politique et économique, il est vrai très bousculé en raison de la guerre en Ukraine. Autre difficulté plus prosaïque : 60% des personnes interrogées par Orpi estiment que leur budget est trop bas par rapport aux prix pratiqués sur le marché. Et pour cause, les prix ont progressé de 6% au mètre carré durant le premier trimestre 2022.



Il y a aussi un problème d'offre, jugée trop faible. Et puis, il y a les contraintes qui pèsent sur les banques concernant l'octroi de prêts. Les taux ont aussi commencé à augmenter entre 0,05 et 0,45 point, mais il est vrai qu'ils frôlaient leur plus bas historique depuis de nombreux mois. Le sondage Orpi relève également que les Français cherchent des espaces extérieurs, la moitié d'entre eux voudraient une maison individuelle avec jardin.