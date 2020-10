Banque de France : il faut soutenir l'économie de manière plus sélective

Depuis le confinement en mars, le gouvernement a largement ouvert les vannes de l'argent public pour soutenir les entreprises, les salariés, l'économie, et bien sûr l'ensemble des Français. Et c'est loin d'être terminé, avec le plan de relance à 100 milliards d'euros, sans oublier toutes les mesures d'aide qui se poursuivent. « Le 'quoi qu'il en coûte', au fur et à mesure de l'amélioration de la situation économique, doit laisser la place à un 'quand cela vaut le coup' ou 'si cela vaut le coup'. Il faut être plus sélectif dans nos dépenses », a expliqué François Villeroy de Galhau au micro de France Inter. Le gouverneur de la Banque de France appelle l'exécutif à se montrer plus soucieux des deniers publics : « de ce point de vue-là, je crois que nous avons encore des progrès à faire ».



Il a tout de même concédé qu'il n'existait pas de « limite chiffrée » aux dépenses ; en revanche, il y a un « élément clef : c'est la confiance de ceux qui nous prêtent ». Par conséquent, il est essentiel de rembourser les dettes contractées. Et cela vaut aussi bien pour les entreprises qui reçoivent de l'argent public, que pour l'État qui emprunte sur les marchés financiers.