Banque de France : un mois de décembre difficile pour le PIB

Et cela ne devrait pas s'arranger puisque la réouverture des restaurants n'est pas prévue avant le mois de février, si la situation sur le front de l'épidémie le permet. Pour l'industrie, la situation a commencé à s'améliorer en décembre, en particulier dans les secteurs des produits informatiques, électroniques et optiques, ainsi que dans la chimie. Là encore, des pans entiers de l'économie restent en difficulté, notamment dans l'automobile et l'aéronautique. Pour ce qui concerne le bâtiment, on observe une stabilité dans l'activité proche du niveau d'avant crise.



Pour le mois de janvier, la Banque de France prévoit une stabilité de l'activité dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et des services. Selon l'institution, la contraction du PIB en janvier devrait s'établir à -7 % par rapport à un niveau d'avant crise. Et cela pourrait empirer si la crise sanitaire se poursuit. Un troisième confinement n'est pas à exclure pour réduire le nombre de cas de contamination…