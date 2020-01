Banque de France : une croissance à 0,2% au dernier trimestre 2019

L'Insee prévoit d'ailleurs une croissance de 0,2% au premier trimestre 2020, et de 0,3% au second. Sur l'ensemble de l'année, la Banque de France annonce une croissance de 1,3%, ce qui est aussi la prévision de l'Insee et du gouvernement qui a longtemps parié sur une progression de 1,4%.



Bruno Le Maire a fini par réduire son estimation mi-décembre. Il prévoit également une croissance de 1,3% pour 2020, l'hypothèse sur laquelle s'est bâti le projet de budget pour cette année. Le gouvernement pourrait cependant revoir à son tour à la baisse la croissance pour 2020. Pour la Banque de France, l'économie française devrait connaitre une progression du PIB de 1,1% seulement (son niveau le plus bas depuis 2016).