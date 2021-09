Banque de France : une croissance de 6,3% en 2021

La reprise économique semble bien là : la Banque de France a suivi, avec une semaine de décalage, l’Insee, et relevé ses prévisions de croissance pour l’Hexagone pour 2021. Grâce à « un rebond un peu plus fort qu’anticipé à la fin du premier semestre » au niveau économique, la Banque de France est optimiste. L’Hexagone devrait connaître une croissance de 6,3% en 2021, un record, mais qui reste à mettre en perspective avec la récession de 8% connue en 2020.



La Banque de France relève ainsi sa précédente prévision datant de juin 2021 de 5,25%, mais dégrade ses prévisions de croissance pour 2022 et 2023. Désormais, en 2022, la Banque de France ne voit qu’une croissance de 3,7%, tandis qu’en 2023, elle ne devrait être que de 1,9%. Mais, selon l’organisme, « l'économie française retrouverait plus rapidement son niveau pré-crise, au quatrième trimestre 2021 ».