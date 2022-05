Banque de France : une croissance « modérée » au deuxième trimestre 2022

Selon la Banque de France, les entreprises de services devraient être les grandes gagnantes au deuxième trimestre 2022, et soutenir la croissance, du fait de leur absence de dépendance du marché des matières premières. Inversement, industrie et BTP subiront de plein fouet les pénuries qui font grimper les prix de gros et contraignent les entreprises à répercuter les hausse sur les clients.



Ces derniers pourraient freiner leur consommation face à l’augmentation des prix, attendue à 5,4% en juin 2022 par l’Insee. Toutefois, l’institut de statistiques s’attend à un rebond de la consommation des ménages au deuxième trimestre 2022 après la chute de 1,3% enregistrée au premier trimestre.