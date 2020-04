Impossible de prédire combien de temps durera l'« acte II » du déconfinement, à partir du 11 mai et jusqu'à la reprise complète. En fonction de la durée, il sera possible de déterminer la chute du produit intérieur brut de la France. Pour le moment, François Villeroy de Galhau s'en tient à la prévision du gouvernement d'une contraction du PIB de 8% cette année. Dans une interview au Journal du Dimanche , le gouverneur de la Banque de France explique que « chaque quinzaine de confinement entraîne une baisse de la croissance annuelle d'environ 1,5 point et presque autant en matière de déficit budgétaire supplémentaire ». Et il prévient : « nous ne passerons pas d'un coup à une reprise normale » après le 11 mai.Durant cet acte II, il appelle à « faire grandir en même temps la confiance sanitaire et la confiance économique, pour les entrepreneurs comme pour les salariés ». Et il est dans l'impossibilité de dire quand la reprise complète de l'économie sera de mise. « La France va sortir de ce choc avec une dette publique accrue d'au moins 15 points de PIB, à 115%. Dans la durée, il faudra rembourser cet argent », assume-t-il, ce qui laisse penser que les prochains mois, voire les prochaines années, seront marquées par une certaine rigueur.