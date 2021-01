Banques : des tarifs qui peuvent aller du simple au double

Si les tarifs bancaires n'ont pas particulièrement flambé en moyenne d'une année sur l'autre, dans le détail tout dépend des banques et des profils de clients. Pour les petits consommateurs, la hausse moyenne des tarifs est de 1 %, selon l'étude de l'association CLCV relayée par RMC . Pour LCL, le panier moyen a explosé de 10 % pour les petits consommateurs (12 % pour les consommateurs moyens !).L'association de consommateurs a scruté de près les tarifs en vigueur en ce début d'année auprès de 127 banques françaises, en fonction de plusieurs profils de consommateurs.Cela va du consommateur qui n'a pas de gros besoins (une carte bleue, quelques transactions) à celui qui possède un compte joint, deux cartes Gold ou Visa et beaucoup de transactions. Le Crédit Coopératif s'avère la banque la plus intéressante pour le premier profil, avec des tarifs de 44 euros par an. Le panier moyen s'établit à 69 euros à la Société générale, 73 euros chez HSBC ou encore 74 euros chez BNP Paribas. Pour le gros consommateur, la banque la plus intéressante demeure La Banque Postale, suivie par le Crédit agricole.