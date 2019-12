Bâtiment : les permis de construire en recul

Les chiffres diffèrent en fonction des régions. Ainsi, c'est en Corse où l'on observe la plus forte baisse de logements commencés avec -27,1% sur la période 2017/2018 et 2018/2019. L'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes affichent des reculs de respectivement -9,8% et -8,3%. La région Ile-de-France est en baisse de 1,1%. Dans d'autres régions, le dynamisme est de mise comme c'est le cas dans le Centre-Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine et les Pays de la Loire (respectivement +5,5%, +2% et +0,5%).



Les promoteurs immobiliers estiment que cette tendance à la baisse est la conséquence des élections municipales à venir. Les élus locaux ont en effet tendance à réduire le nombre de permis de construire, ce qui n'est pas forcément un bon calcul : les mises en chantier sont aussi synonymes d'activité et d'emploi.