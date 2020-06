Beaucoup d'offres de reprise pour les magasins La Halle

Dans son communiqué, Vivarte explique que la combinaison des différentes offres est susceptible de reprendre 607 points de vente La Halle, « soit une centaine de plus que ce qui avait été annoncé lors du premier dépôt ». En termes d'emploi, ces propositions permettraient de préserver près de 4.036 emplois, dont 3.836 en magasin et 150 au siège. Parmi les marques d'intérêt reçues par Vivarte, se trouvent plusieurs distributeurs alimentaires comme Carrefour, Aldi et Lidl.



Le groupe propriétaire de La Halle se réjouit que ces offres permettent d'envisager « une reprise des activités améliorée et supérieure à celle de la procédure de sauvegarde ». Les offres engageantes pourront d'ailleurs être encore renforcées avant leur présentation devant le tribunal de commerce de Paris qui est prévue le 28 ou le 29 juin. À l'heure actuelle, ces propositions de reprise sont épluchées par les représentants du personnel durant un comité social et économique.