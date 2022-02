Bénéfice record pour Airbus, malgré la crise sanitaire

Durant cette période compliquée, Airbus a également veillé à réduire les coûts et à améliorer sa compétitivité. Malgré un secteur aérien toujours fortement secoué par la pandémie, les affaires sont reparties de plus belle en 2021, durant laquelle le constructeur a livré 611 avions commerciaux. Pour cette année, Airbus voit encore plus grand avec 720 appareils livrés (c'est au moment de la livraison que les clients paient la majorité de leurs factures).



Quant aux lignes de production, elles tournent de plus en plus rapidement : fin 2021, Airbus produisait 45 avions chaque mois. D'ici l'été 2023, la cadence va augmenter à 65 appareils, là aussi un record dans l'histoire de l'entreprise. Le groupe a pu engranger de bons résultats grâce à la hausse des avions commerciaux, il relève toutefois que les taux de change sont moins favorables.