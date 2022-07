Bénéfices en forte hausse et du jamais vu pour les marges chez Stellantis

Stellantis conserve sa couronne de constructeur à la plus grosse marge ! Au premier semestre, le constructeur automobile, fruit de la fusion entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler, a en effet atteint une marge opérationnelle de 14,1%. Aucun autre groupe dans la même industrie n'a obtenu ce résultat. Le chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année s'établit à 88 milliards d'euros (+17%).



Ce sont surtout les bénéfices qui impressionnent : le groupe a en effet dégagé 8 milliards d'euros de profits au premier semestre, soit 34% par rapport à la même période il y a un an. Ces résultats sont d'autant plus exceptionnels que l'entreprise a vendu moins de véhicules : en volume, les ventes reculent en effet de 7%. En Europe notamment, elles se sont effondrées.