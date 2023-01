Bercy a-t-il étouffé un rapport sur la rentabilité des concessionnaires d'autoroutes ?

Du côté du ministère de l'Économie, on se défend d'avoir enterré le rapport, « sinon on n’aurait pas commandé le rapport ! », affirme-t-on à Bercy. Les inspecteurs préconisent plusieurs mesures pour rééquilibrer la balance : baisser les tarifs des péages de 60% ou anticiper la fin des concessions (elles doivent prendre fin entre 2031 et 2036). Deux propositions qui sont légalement inenvisageables, rappelle le ministère.



La dernière proposition du rapport est de prélever plus de 60% de l'excédent brut d'exploitation des deux groupes jusqu'à la fin de leurs concessions. Une piste potentielle pour l'État ? Les péages sont de véritables vaches à lait pour les deux concessionnaires : ils représentent en effet environ 11 milliards d'euros par an.