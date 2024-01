Bercy prolonge le remboursement des prêts garantis par l'État

Malgré l'efficacité générale du dispositif, avec plus de 50 milliards d'euros de PGE remboursés, une part significative des TPE-PME fait face à des difficultés. Selon la CPME, 28% des entreprises ayant souscrit un PGE pendant la crise du Covid-19 éprouvent des difficultés accrues pour rembourser. Environ 3% d'entre elles sont même dans l'incapacité de rembourser, risquant la cessation d'activité. Ce contexte a motivé l'État à continuer son accompagnement, reconnaissant la nécessité de trouver des solutions amiables pour ces entreprises.



« Dans leur grande majorité, les entreprises ont fait face en 2022 et 2023 au remboursement de leur PGE sans difficulté », assure Bercy : « plus de 50 milliards de crédits ont été intégralement remboursés sur les 107 milliards d'euros octroyés aux TPE/PME depuis 2020 ». Mais le ministère reconnait que « certaines entreprises peuvent individuellement rencontrer des difficultés de remboursement de leurs prêts bancaires, dont leur PGE ».



En reconnaissant les défis spécifiques auxquels ces entreprises sont confrontées, notamment l'augmentation de leur endettement à la suite de la pandémie et de l'inflation, les autorités espèrent assurer une reprise économique plus stable et durable.