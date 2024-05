Bercy sous pression du FMI pour le budget 2025

Le ministère des Finances est en ébullition à l'approche de la présentation du budget 2025. Les économistes de Bercy doivent trouver plus de 20 milliards d'économies, un défi considérable. Les recommandations du Fonds Monétaire International (FMI), publiées dans son rapport annuel, suggèrent des pistes d'économies et d'optimisation des finances publiques françaises.



Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a salué ce rapport comme une validation de la stratégie économique du gouvernement, soulignant que « le FMI valide totalement la stratégie économique et financière du gouvernement français ». En effet, le FMI a révisé légèrement à la hausse sa prévision de croissance pour 2024, passant de 0,7 % à 0,8 %, et prévoit une croissance de 1,3 % pour 2025, proche des 1,4 % espérés par Bercy.



Cependant, le FMI met en garde contre des hypothèses macroéconomiques trop optimistes, tout en soulignant que la réduction des dépenses est préférable à une augmentation des impôts, étant donné les niveaux déjà élevés d'imposition en France. Selon le rapport, une amélioration des conditions financières et un assouplissement de la politique monétaire pourraient atténuer l'impact récessif des mesures budgétaires.



Pour atteindre l'objectif de ramener le déficit à 3 % du PIB d'ici 2027, le FMI recommande une série de mesures spécifiques. Parmi celles-ci, une rationalisation des dépenses fiscales en faveur de la recherche et de l'innovation, notamment une révision du crédit impôt recherche (CIR). Le rapport suggère également de contenir l'augmentation de la masse salariale du secteur public en réduisant les chevauchements administratifs et en augmentant l'automatisation.